В Оренбургской области волонтеры искали пропавшего школьника

Мальчика обнаружили живым

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Мальчик 2015 года рождения пропал в Сакмарском районе Оренбургской области. Об этом сообщалось в группе поисково-спасательного отряда "Оренспас" в сети "ВКонтакте".

"Внимание! Пропал ребенок <...>, 2015 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным волонтеров, 28 января около 21:00 (19:00 мск) мальчик находился в селе Сакмара. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Рост ребенка составляет примерно 162 см, телосложение плотное, волосы темные. Был одет в черную одежду: зимнюю куртку, джинсы, зимние сапоги (или белые летние кроссовки). На голове - яркая голубая шапка с надписью, с собой у мальчика был темно-синий школьный рюкзак и ярко-зеленый мешок с обувью.

Позже в группе поисково-спасательного отряда "Оренспас" в сети "ВКонтакте" сообщили об обнаружении мальчика.

"Найден, жив", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (07:58 мск) - добавлена информация об обнаружении ребенка.