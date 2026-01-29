В Омске троллейбус сбил на переходе школьника

Ребенок находится в реанимации

ОМСК, 29 января. /ТАСС/. Троллейбус в Омске сбил на перекрестке 11-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Ребенок в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.

"В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы, находится в реанимации", - сообщили в пресс-службе.

В региональном УМВД уточнили, что ДТП произошло около 07:50 (04:50 мск) на проспекте Маркса, центральной улице города. По предварительным данным, водитель троллейбуса выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил мальчика 2014 года рождения, который переходил дорогу на зеленый свет.