На Байкале задержали водителя автомобиля, в ДТП с которым погибла туристка

У мужчины не было водительского удостоверения

ИРКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Водитель машины, который вез туристов из Китая на озере Байкал и попал в ДТП, где один человек погиб и двое пострадали, допрошен и задержан. Об этом сообщает СК РФ.

"В следственные органы СК России по Иркутской области доставлен 41-летний водитель внедорожника, допустивший его опрокидывание на льду Байкала, в результате чего погибла туристка. Мужчина допрошен в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека - прим. ТАСС). <…> Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Следствие будет ходатайствовать о его аресте. Как сообщили в СК, у мужчины нет водительского удостоверения и он никогда его не получал.