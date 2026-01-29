Жителя Астрахани осудили за публичное оправдание терроризма

Мужчину приговорили к трем годам колонии

АСТРАХАНЬ, 29 января. /ТАСС/. Южный окружной военный суд признал жителя Астрахани виновным в публичном оправдании деятельности террористических организаций и приговорил к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Астраханской области.

"Житель Астрахани 1989 года рождения, являясь сторонником праворадикальной идеологии, разместил в открытом доступе интернет-мессенджера Telegram материалы, содержащие признаки публичного оправдания деятельности террористических организаций, запрещенных на территории Российской Федерации, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности в отношении Вооруженных сил РФ. <…> Южный окружной военный суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд также запретил мужчине администрировать сайты в интернете сроком на три года.

Противоправная деятельность астраханца была выявлена и пресечена органами ФСБ России в ходе работы по линии борьбы с терроризмом. Уголовное дело было возбуждено следственным подразделением УФСБ России по Астраханской области по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ.