Как спастись во время паводка

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В Тулунском районе погибла семья из двух человек. В 20 населенных пунктах подтоплено почти 2,4 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 800 человек. ТАСС рассказывает, как подготовиться к этому бедствию и что делать, если оно наступило.
Как подготовиться?
Если ваш район часто страдает от подтопления, запомните, до каких границ поднимается вода.
Найдите возвышенные, редко затапливаемые места неподалеку от дома и короткие пути к ним.
Заранее решите, что из документов и имущества возьмете с собой при эвакуации.
Запомните места хранения лодок, плотов и стройматериалов, из которых их можно сделать.
Позаботьтесь о животных: определите место, куда вы будете их эвакуировать, если вода подтопит двор.
Приготовьте теплые вещи, соберите "тревожный чемоданчик".
Что такое "тревожный чемоданчик" и что туда положить?
Это базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях. Положите их в рюкзак яркого цвета. Он должен быть компактным и не очень тяжелым, чтобы вы могли его долго носить.
Комплект первой необходимости может быть, например, таким:
- Фонарик.
- Мини-радиоприемник (мобильный телефон с радиоприемником).
- Универсальный нож с набором инструментов.
- Охотничьи спички или зажигалка.
- Вода и еда из расчета на сутки-трое (любые калорийные, занимающие немного места, легкие продукты).
- Деньги и документы (паспорт или его копия, лучше в водонепроницаемом пакете).
- Аптечка: индивидуальные перевязочные пакеты, бактерицидный пластырь; препараты от зубной и головной боли, боли при травмах, ожогах, от лихорадочного состояния, от аллергии; прописанные врачом препараты.
В "тревожный чемоданчик" могут входить свисток (чтобы звать на помощь), смена нижнего белья и носков, средства гигиены, одноразовая посуда, спальный мешок, палатка, газовая горелка с баллончиком 200–400 г. Все зависит от ваших возможностей и обстоятельств.
Что делать во время паводка?
Сообщите о себе в службу спасения 101.
Выключите электричество и газ, погасите огонь, закрепите все плавучие предметы снаружи или уберите их в подсобные помещения.
Если есть время, ценные домашние вещи отнесите на верхние этажи или на чердак жилого дома.
Закройте окна и двери, при необходимости забейте снаружи досками окна и двери первых этажей.
Внимательно слушайте по радио и ТВ объявления о ЧС и инструкции: что делать населению.
Не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами.
Предупредите о паводке соседей, окажите помощь инвалидам, детям и пожилым людям.
Если поступило оповещение об эвакуации — сразу же отправляйтесь в указанное место и зарегистрируйтесь там.
Что делать, если не удалось эвакуироваться?
Если дороги уже затопило, забирайтесь на верхние этажи и крыши зданий, на деревья или другие возвышающиеся предметы и ждите спасателей или спада воды.
Проверьте, нет ли поблизости пострадавших, по возможности окажите им помощь.
Помогайте оказавшимся в воде людям. Если человек тонет — бросьте ему плавающий предмет. Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки. Если человек тонет и не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади, захватите за волосы и буксируйте к берегу.
Остерегайтесь порванных или провисших проводов.
Постоянно подавайте сигнал бедствия. Днем можно размахивать хорошо видимым полотнищем, а ночью — подавать световой сигнал, сообщать о себе голосом или свистком.
При подходе спасателей не паникуйте и не перегружайте плавсредство, не садитесь на борта, выполняйте требования экипажа.
Выбираться своими силами из затопленной зоны можно лишь в безвыходной ситуации: если нужно срочно оказать медпомощь пострадавшим, если есть угроза затопления верхних этажей (чердака) и вы уверены, что помощь не успеет. При этом нужно иметь надежное плавательное средство и знать, куда плыть.
Что делать после паводка?
Прежде чем войти в здание, проверьте, не может ли оно обрушиться.
Проветрите помещения, чтобы удалить накопившиеся газы: они могут быть ядовитыми и горючими.
Не включайте свет и не зажигайте огонь, пока не проверите систему газоснабжения, электропроводку.
Не пользуйтесь водопроводом и канализацией, пока не убедитесь, что они в порядке.
Чтобы просушить помещение, откройте все двери и окна, уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов.
Не ешьте продукты, которые пострадали от воды. Очистите колодцы от грязи и удалите из них воду.
Как получить компенсацию ущерба от паводка?
Выплатой компенсаций занимаются местные власти. К вам домой должна прийти специальная комиссия, чтобы составить акт осмотра домовладения и акт оценки ущерба имуществу. Проверьте их правильность, требуйте выдать вам копию актов, при отказе — сфотографируйте эти документы.
Размер компенсации может зависеть от количества проживавших в доме людей, поэтому все жильцы должны быть зарегистрированы. Все постройки домовладения должны быть узаконены.
Храните чеки и технические документы на дорогостоящее имущество, строительные и ремонтные работы, чтобы проще было доказать стоимость испорченного имущества.
Если комиссия не приходит, а вы уже готовы взяться за ремонт, фиксируйте сами уровень воды и все разрушения на фото и видео.
Для включения в списки пострадавших можно обратиться в местную администрацию или в межведомственную комиссию, которая создается для ликвидации последствий крупных ЧС в пострадавшем регионе.