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Ситуация с российским танкером "Механик Погодин" на Украине
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Владелец "Механика Погодина" заявил, что экипаж судна вернулся в РФ

Компания "В.Ф. Танкер" отметила, что через месяц после незаконного задержания судна приняла решение о полной смене команды

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Все члены экипажа российского судна "Механик Погодин", заблокированного в украинском порту Херсон, вернулись в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе компании "В.Ф. Танкер", которая является судовладельцем.

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"Через месяц после незаконного задержания судна "Механик Погодин" в морском порту Херсон (Украина) компания "В.Ф. Танкер" приняла решение о полной смене команды. В Россию вернулись все 12 членов экипажа, включая капитана", - говорится в пресс-релизе.

По данным компании, решение о смене экипажа было принято "в связи с тяжелой физической и психологической нагрузкой, выдержанной моряками за прошедший месяц". "Членам экипажа пришлось оборонять танкер от провокаций неустановленных лиц, представлявшихся сотрудниками украинских спецслужб и госорганов, жить и работать в режиме жесткой экономии электроэнергии. Их заменили другие сотрудники компании, ранее работавшие на аналогичных судах", - добавили в компании.

Заблокированное судно

Судно "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту было заблокировано украинской стороной в порту Херсона 10 августа. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании "ВЭБ Лизинг", против которой были введены санкции. Между тем компания-оператор судна "В. Ф. Танкер", которая не входит в санкционные списки Украины, сообщала ранее, что закрыла обязательства перед "ВЭБ-Лизинг" и единолично владеет танкером. В связи с этим, считает оператор, оснований для удержания судна нет.

По словам капитана судна, танкер доставил на Украину дизельное топливо из Туркмении по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering.

Ранее именно представитель СБУ сообщил, что "приняты меры по блокировке активов" в отношении судна "Механик Погодин" и что ожидается решение суда о его задержании. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил 17 августа, что Киев может конфисковать и продать танкер. А заместитель так называемого постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов 18 августа утверждал, что Киев заблокировал танкер в порту Херсона на три года.

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УкраинаТуркменияРоссияСитуация с российским танкером "Механик Погодин" на Украине
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