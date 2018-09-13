Источник: в Дагестане в перестрелке ликвидирован предполагаемый активный пособник боевиков

МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в перестрелке в Хасавюртовском районе Дагестана предполагаемого активного пособника местной бандгруппы. Об этом сообщил ТАСС в ночь на пятницу источник в правоохранительных органах республики.

"Правоохранители пытались остановить автомобиль на трассе в Хасавюртовском районе Дагестана. Из салона машины была открыта стрельба. Завязалась перестрелка", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в ходе перестрелки в машине произошел пожар, в ходе которого нападавший погиб.

"Предварительно, личность уничтоженного установлена: активный пособник местной бандгруппы", - отметил источник

Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет, добавил он.