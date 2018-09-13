СМИ: в Англии полицейские отравились неизвестным веществом при обыске эксперта-ядерщика

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Несколько сотрудников британской полиции пострадали от предполагаемого отравления химическими веществами во время рейда в дом эксперта по ядерной физике Криса Басби. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета The Sun.

Инцидент произошел утром в среду в небольшом городе Бидефорд в графстве Девон на юго-западе Англии. Как сообщает издание, полицейские решили вторгнуться в дом Басби, будучи обеспокоенными состоянием некой женщины. Что именно вызвало подозрение полиции, что инкриминируется Басби, равно как и имя предполагаемой пострадавшей издание не называет.

Когда сотрудники полиции вошли в дом, некоторые из них почувствовали недомогание. Вызванные на место происшествия медики прямо там же оказали пострадавшим помощь, но не стали никого госпитализировать.

Несмотря на то, что полицейские фактически сразу же вернулись к исполнению своих обязанностей, было принято решение взять 73-летнего Басби под стражу на основании закона о взрывчатых веществах, теперь ученого ждет допрос. При этом, как указывает газета, сама полиция графства Девон подтвердила факт задержания 73-летнего человека, но не уточнила, Басби ли это. Все, кто находился во внутренних помещениях дома, куда прибыла полиция, в итоге были эвакуированы, а сам дом оцеплен полицией.

Издание сообщает, что Басби, заявлявший о том, что ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери может нести Великобритания, появлялся в эфире телеканала RT. По утверждению газеты, на территории дома Басби могла располагаться частная лаборатория с образцами радиоактивных материалов, включая частицы почвы из окрестностей центра "Селлафилд", занимающегося переработкой ядерных отходов в английском графстве Камбрия.

Газета уверяет, что история с задержанием Басби не имеет никакого отношения к применению отравляющего вещества в Солсбери.