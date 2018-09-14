Ураган "Флоренс" достиг побережья Северной Каролины

ТАСС, 14 сентября. Ураган "Флоренс" в пятницу достиг восточного побережья США и обрушился на территорию штата Северная Каролина. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

"Эпицентр урагана "Флоренс" наконец-то обрушился на штат Северная Каролина рядом с городом Райтсвилль-Бич", - говорится в заявлении центра.

Ранее сообщалось, что "Флоренс", ослабевший до первой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, может вызвать оползни, наводнения и штормы, угрожающие жизни людей.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны - Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов - всего более 1,5 млн человек. К настоящему моменту в Северной Каролине из-за урагана произошло почти 200 тыс. отключений электроэнергии.