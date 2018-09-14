NYT: в Северной Каролине из-за урагана "Флоренс" погибли четыре человека

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе мать и ребенок, погибли в американском штате Северная Каролина в пятницу из-за урагана "Флоренс". Об этом сообщила газета The New York Times. Как она отмечает, один человек погиб на территории прибрежного округа Пендер. Подробности произошедшего не приводятся.

Как она отмечает, один человек погиб в округе Ленуар, когда пытался запустить генератор. В округе Пендер женщина скончалась от сердечного приступа. Медики не успели прибыть в ее дом вовремя из-за поваленных на дорогу сильным ветром деревьев.

Кроме того, полицейское управление города Уилмингтон (штат Северная Каролина) сообщило в Twitter о гибели матери и ребенка из-за того, что на их дом упало дерево. Оно было повалено сильным ветром, вызванным ураганом. В доме также находился мужчина, он пострадал и был госпитализирован.

По последним данным властей штата, без электричества остались более 600 тыс. потребителей. На Восточном побережье США отменены более 1 тыс. авиарейсов, запланированных на пятницу и субботу.

Ранее Белый дом распространил заявление, в котором отмечалось, что федеральные власти направили почти 4 тыс. человек для оказания помощи в восстановительных и спасательных работах, для этого подготовлены свыше 100 вертолетов.

Регулирующие органы оказали содействие компаниям-операторам в подготовке к остановке реакторов на АЭС в зоне бедствия. Сотрудники Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США также подготовили места для размещения в случае необходимости 100 тыс. человек.

Представитель данного агентства Джефф Байард заявил на пресс-конференции, что "в течение 24-36 часов будет сохраняться серьезная угроза в связи с проливными дождями и сильными волнами" в штатах Северная и Южная Каролина. Представитель агентства также рекомендовал тем жителям прибрежных районов, которые ранее не последовали рекомендациям эвакуироваться, теперь уже не выходить из дома.

Ранее в пятницу ураган "Флоренс", ослабевший до первой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, достиг территории Северной Каролины. Ожидается, что он вызовет оползни и наводнения. Власти американских штатов Вирджиния, Джорджия, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина и столицы страны - Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации.