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Шестеро детей пострадали при пожаре в частном доме в Свердловской области

Двое из них получили ожоги, четверо отравились угарным газом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме на территории Свердловской области, в нем пострадали шестеро детей. Все они находятся в больнице, сообщили в субботу ТАСС в в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области..

"По предварительной информации, сегодня в ночное время произошел пожар в пригороде Ивделя, в частном доме. Пострадало шесть детей. У двоих диагностированы ожоги, у четверых - отравление угарным газом. Дети сейчас находятся в больнице, врачи борются за их жизнь", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что обстоятельства инцидента будут установлены после проведения пожаро-технической экспертизы.

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РоссияСвердловская область
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