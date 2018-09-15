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В Югре автомобиль с тремя несовершеннолетними попал в ДТП

Девушка, которая была за рулем машины, скончалась, два пассажира получили тяжелые повреждения

ТАСС, 15 сентября. Один человек погиб, два пострадали в ДТП в поселке Саранпуль Березовского района в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщает в субботу ГУ МВД по региону.

"Девушка 2001 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ 2114", не выбрала безопасную скорость транспортного средства, допустила съезд с проезжей части влево по ходу движения с последующим наездом на препятствие (дерево)", - говорится в сообщении.

От полученных травм она скончалась на месте. "Два пассажира 2002 года рождения получили тяжкие телесные повреждения", - добавили в управлении.

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на 15 сентября в поселке Саранпуль Березовского района.

На месте аварии работают полицейские.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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