В Башкирии один человек погиб в ДТП с автобусом, перевозившим детей

УФА, 15 сентября. /ТАСС/. Автобус, перевозивший детей, попал утром в субботу в ДТП в Башкирии, столкнувшись с легковым автомобилем. В результате аварии один человек погиб, еще один госпитализирован, дети не пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД по республике.

ДТП произошло в 10:30 (08:30 мск) на 247-м км автодороги Белорецк - Магнитогорск. 34-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ-2109, который ехал в сторону Магнитогорска, совершила касательное столкновение с автобусом ЛиАЗ, ехавшим по встречной полосе. В результате легковушка съехала в кювет.

"В результате ДТП пассажир легковой автомашины, 36-летний мужчина, погиб на месте ДТП, водителя госпитализировали. Водитель и дети, находившиеся в автобусе, не пострадали", - отмечается в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.