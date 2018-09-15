Врачи решают вопрос о переводе пострадавших при пожаре детей в другие больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Врачи решают вопрос об экстренной доставке двоих малолетних детей, получивших порядка 90% ожогов тела при пожаре в частном доме в Ивделе Свердловской области, в другие медицинские учреждения для оказания квалифицированной помощи. Об этом сообщил в субботу ТАСС официальный представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Пожар произошел в ночь на 15 сентября. По словам Горелых, всего пострадавших детей семеро - шестеро проживали в доме вместе с матерью, еще один приходился 32-летней женщине крестником.

"Решается вопрос об экстренной доставке двух самых маленьких детей, двух мальчиков, которые не только, как другие, надышались едкого дыма, но еще и получили ожоги порядка 90%, либо в больницу Краснотурьинска, либо Екатеринбурга для оказания более квалифицированной медицинской помощи", - сказал Горелых.

Как сообщалось ранее, возгорание возникло около печи, в результате пожара сгорела часть дома и дворовые постройки, в том числе гараж и баня. В причинах данного инцидента разбираются сотрудники МЧС, МВД, СК РФ и прокуратуры. Одна из возможных версий случившегося - неисправность печного отопления.