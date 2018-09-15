В Дагестане сняли режим КТО

МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) отменен на отдельной территории двух районов Дагестана, где были уничтожены три боевика, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.

"В 13:00 мск режим КТО отменен в связи с завершением всех оперативных мероприятий", - сообщил собеседник.

Режим КТО был введен на отдельной территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана в 05:00 мск субботы. В ходе боестолкновения в районе селения Талги были уничтожены три боевика. На месте обнаружены оружие и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.