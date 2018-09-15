В Тюмени восемь человек отравились шаурмой

ТАСС, 15 сентября. Восемь жителей Тюмени заболели острой кишечной инфекцией после того, как поели шаурму в кафе "Восточный дворик". В заведении выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"Зарегистрировано восемь случаев заболеваний острым гастроэнтеритом среди жителей города Тюмени, употреблявших шаурму в кафе "Восточный дворик". Начато санитарно-эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники кафе работают без медицинского осмотра, в помещении нет централизованной системы водоснабжения и канализации, потоки готовой продукции пересекаются с сырьем. "За выявленные нарушения составлен протокол о временном запрете деятельности кафе и направлен в суд для принятия решения о приставлении деятельности", - добавили в управлении.