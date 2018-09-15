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Двое пострадавших при пожаре на Урале детей переведены в больницу Краснотурьинска

В результате инцидента они получили ожоги порядка 90% тела

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Врачи доставили в больницу Краснотурьинска для оказания квалифицированной помощи двоих малолетних детей, получивших ожоги порядка 90% тела при пожаре в частном доме в Ивделе Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Пожар произошел в ночь на 15 сентября. По словам Горелых, всего пострадавших детей семеро - шестеро проживали в доме вместе с матерью, еще один приходился ей крестником. Ранее сообщалось о шести пострадавших детях.

"Двух мальчиков доставили для оказания более квалифицированной помощи в больницу города Краснотурьинска", - сказал Горелых, добавив, что состояние детей не изменилось.

Как сообщалось ранее, возгорание возникло около печи, в результате пожара сгорела часть дома и дворовые постройки, в том числе гараж и баня. В причинах ЧП разбираются сотрудники региональных управлений МЧС, МВД, СК и областной прокуратуры. Одна из возможных версий случившегося - неисправность печного отопления.

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