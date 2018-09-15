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В ДТП в Пермском крае погибли три человека

Еще четверо получили травмы

ТАСС, 15 сентября. Три человека погибли, еще четыре пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Кизел Пермского края. Об этом ТАСС сообщили в краевом территориальном центре медицины катастроф.

"Первое сообщение о ДТП в городе Кизел поступило в 18:55 по местному времени (16:55 мск). В результате инцидента три человека погибли и еще четверо пострадали", - сказал собеседник агентства.

По данным центра, все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. "Они доставлены в больницу города Березники", - пояснил он, не уточнив иных подробностей ДТП.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, автомобиль ВАЗ-2109, в котором находилось семь человек, ехал в Кизель из города Губаха. "По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в здание", - отметила собеседница агентства. В МВД подтвердили гибель трех человек и госпитализацию еще четверых.

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