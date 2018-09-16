Пять человек погибли в ДТП в Рыбинском районе Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Пять человек погибли, один госпитализирован в результате столкновения двух автомобилей в Рыбинском районе Ярославской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"16 сентября около 09:00 мск в Рыбинском районе на 54 км автодороги Ярославль - Рыбинск произошло ДТП: совершено столкновение автомобилей Nissan X-Trail и Ford Fusion. По предварительной информации, в результате ДТП пять человек получили смертельные травмы, водитель Nissan X-Trail госпитализирован", - говорится в сообщении. Детей среди погибших и пострадавших нет.

Движение на этом участке дороги не затруднено. На месте аварии работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС. Полиция проводит проверку.