СМИ: около 43 тыс. жителей Китая остались без электричества из-за тайфуна "Мангхут"

ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение по меньшей мере 43 тыс. абонентов в южной провинции Гуандун было прервано в воскресенье из-за обрушившегося на этот региона Китая тайфуна "Мангхут". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, в результате работы экстренных служб к вечеру воскресенья электроснабжение части домохозяйств удалось восстановить, однако еще 33 тыс. домов по-прежнему обесточены.

Паромное и воздушное сообщение с островной провинцией Хайнань было приостановлено. В воздушных гаванях городов Хайкоу и Санья отменены более 400 рейсов. Аэропорт города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приостановил работу до 08:00 (03:00 мск) понедельника из-за непогоды.

К настоящему времени министерство по чрезвычайным ситуациям КНР сформировало сводный отряд спасателей из провинций Гуандун, Хайнань, Гуйчжоу, Юньнань и Гуанси- Чжуанского автономного района общей численностью 24 тыс. человек. Экстренные и муниципальные службы указанных регионов переведены на усиленный режим работы.

Мощный тихоокеанский тайфун "Мангхут", ставший 22-м по счету в этом сезоне, достиг побережья южной китайской провинции Гуандун в воскресенье вечером и продолжил движение вглубь материка. К настоящему времени власти эвакуировали из опасных районов 2,45 млн жителей.