В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 22 человека

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. В результате ДТП с рейсовым автобусом на Кубани в больницы доставлены 22 человека. Об этом сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы краевого ГУ МВД.

"Водитель автобуса Neoplan направления Анапа - Ярославль около 22:30 (мск воскресенья - прим. ТАСС) на трассе в Ленинградском районе не справился с управлением и допустил съезд в лесополосу. В настоящее время 22 человека доставляется в учреждения, после осмотра часть может быть госпитализирована", - сказал собеседник.

Всего в автобусе находилось около 40 человек. Авария произошла на 47-м километре трассы Стародеревянковская - Ленинградская - Кисляковская.

Полиция проводит проверку по факту аварии. Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что автобус принадлежит ярославскому перевозчику.

Ранее источник сообщал о 19 пострадавших. Люди были доставлены в Ленинградскую и Павловскую райбольницы.

Сообщалось, что, предварительно, водитель не справился с управлением.