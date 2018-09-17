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МЧС: один из избирательных участков Владивостока был эвакуирован после звонка о дыме

Прибывшие на место пожарные не обнаружили возгорание

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Сообщение о задымлении поступило  с одного из избирательных участков во Владивостоке, была проведена эвакуация людей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

"17 сентября в 07:39 хабаровского (00:39 мск) на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о задымлении в административном здании, расположенном на проспекте 100 лет Владивостоку, 94 (здание административно- территориального управления Советского района администрации города Владивостока - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место через восемь минут пожарные подразделения провели разведку и эвакуацию людей. Возгорание обнаружено не было.

16 сентября в Приморье прошел второй тур по выборам главы региона. Советский район оказался среди территорий, результаты по которым до сих пор не подсчитаны до конца.

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