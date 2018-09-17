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На Алтае перевернулся автобус

В результате инцидента пострадали 15 человек

ТАСС, 17 сентября. Пассажирский автобус опрокинулся в ночь на понедельник на автодороге "Павловск - Ребриха - Буканское" Мамонтовского района Алтайского края, небольшие травмы получили 15 человек, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"Погибших нет, у 15 пострадавших - мелкие травмы. У одного из них - подозрение на перелом ключицы. Детей среди пострадавших нет", - сказали в районной ЕДДС.

В службе уточнили, что девять пассажиров автобуса попутным транспортом отправили в Барнаул. Пострадавшие проходят осмотр в центральной районной больнице.

По предварительным данным регионального ГУ МЧС, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок.

В пресс-службе УМВД по Алтайскому краю добавили, что в автобусе находились 42 пассажира. "В результате ДТП 15 пассажирам с ушибами и ссадинами тела была оказана медицинская помощь в Центральной районной больнице села Мамонтово", - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают обстоятельства случившегося.

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