Четыре протокола о нарушениях составлено на водителя автобуса, попавшего в ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Четыре протокола о нарушении требований безопасности при перевозках пассажиров и 23 определения о нарушении ПДД составлены в отношении водителя автобуса, попавшего в ДТП на Кубани в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в региональном ГУ МВД.

"На водителя составлены четыре административных протокола по ч. 2, 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ ("Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"), - уточнили в ведомстве. Санкции по статье предусматривают наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Кроме того, по данным регионального ГИБДД, в отношении водителя вынесены 23 определения о возбуждении административного дела и проведении расследования по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего"), по которой водителю может грозить административный штраф в размере от 2,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

В ночь на понедельник водитель автобуса, ехавшего из Анапы в Ярославль, не справился с управлением на трассе в Ленинградском районе Краснодарского края и съехал в лесополосу. В автобусе были 39 человек, включая водителей; в больницы доставили 22 человека. Впоследствии всех пассажиров на выделенном дополнительно автобусе отправили к месту назначения.