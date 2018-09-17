Генпрокуратура РФ передала Нидерландам данные о расследовании крушения Boeing над Донецком

"В Генпрокуратуре России изучены поступившие из Следственного комитета материалы исполненного запроса о правовой помощи Национальной прокуратуре Королевства Нидерландов в связи с расследованием катастрофы малайзийского самолета Boeing рейса МН 17. Сегодня эти материалы переданы представителю нидерландской стороны", - сказал он.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила ТАСС, что установка "Бук" ВС РФ не причастна к поражению малайзийского самолета. По ее словам, ракета системы 9М38 к зенитному ракетному комплексу "Бук", которой, по версии Совместной следственной группы, был сбит самолет, выпущена в 1986 году на предприятии в подмосковном Долгопрудном и в том же году направлена в одну из воинских частей противовоздушной обороны Прикарпатского военного округа, дислоцировавшегося на территории Украинской ССР.

После распада СССР эта ракета осталась в распоряжении войск противовоздушной обороны ВСУ и на территорию РФ не возвращалась. Установлены также номера на фрагментах деталей ракеты, продемонстрированные 24 мая 2018 года в ходе брифинга представителей Совместной следственной группы.