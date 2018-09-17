Допрос россиянина Винника французскими следователями перенесен на 1 октября

АФИНЫ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Допрос французскими следователями россиянина Александра Винника, выдачи которого по обвинениям в киберпреступлениях добиваются США, Россия и Франция, перенесен на 1 октября. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС греческий адвокат россиянина Илиас Спирлиадис. Допрос Винника должен был состояться в Салониках в понедельник, однако защите удалось добиться переноса этой процедуры на 1 октября.
"Сегодня у нас победа: мы взяли отсрочку на рассмотрение дополнительных вопросов от французского следователя до 1 октября, - сказал Спирлиадис. - Сегодня Александр [Винник] подал заявление, чтобы все документы были переведены на русский язык. Это заявление было принято, и заседание (так называемый допрос Винника французскими следователями - прим. ТАСС) перенесено на 1 октября 2018 года".
По словам адвоката, французы в понедельник прибыли в Салоники. "Они прилетели, мы с ними конструктивно поработали и сделали заявление на отсрочку, нам ее одобрили", - сказал Спирлиадис и пояснил, что Александра Винника теперь снова привезут в Афины, где 19 сентября Верховный суд будет рассматривать апелляцию на запрос французской стороны на его экстрадицию во Францию.