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Прокуратура начала поиск ответственных за степные пожары в Оренбургской области

В тушении участвуют более 200 человек

ОРЕНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Оренбургской области планирует проверить соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в связи со степными пожарами в регионе и найти виновных. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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Площадь возгорания сухой травы в Медногорске и Кувандыкском городском округе, по последним данным, сопоставима с размером более 200 футбольных полей. В тушении участвуют свыше 200 человек, в распоряжении которых 44 единицы техники, в том числе два пожарных поезда. Задействована также авиация - вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76.

"Прокурорам 18 районов области, Оренбургскому и Орскому межрайонным природоохранным прокурорам (поручено) проверить исполнение требований законодательства о пожарной безопасности. <…> Предстоит дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарного режима, а также проанализировать качество профилактической работы органов контроля и местного самоуправления, направленной на предотвращение пожаров и их ликвидацию", - говорится в сообщении.

По всем выявленным нарушениям закона ведомство намерено принять "исчерпывающие меры реагирования" и привлечь виновных к ответственности, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в городе Медногорске и в Кувандыкском городском округе в понедельник введен режим чрезвычайной ситуации в связи с возгоранием сухой травы. По последним данным, площадь пожара составляет 150 га. Действуют четыре очага: в районе населенных пунктов Рысаево, Сарбаево, Идельбаево, между населенным пунктом Идельбаево и Медногорском. В некоторых поселениях прошла или продолжается эвакуация населения.

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