Суд арестовал 200 млн руб., принадлежащих фигуранту дела о хищении в Роскосмосе Третьякову

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы по ходатайству Следственного комитета Подмосковья наложил обеспечительный арест на 200 млн рублей, принадлежащих председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорю Третьякову - фигуранту уголовного дела о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос". Об этом обвиняемый сообщил в Бабушкинском суде Москвы, где в понедельник решается вопрос о продлении ему срока ареста.

"Следствием арестованы мои денежные средства, порядка 200 миллионов рублей", - сказал Третьяков.

В рамках уголовного дела арестованы также экс-гендиректора НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения АО "Научно- производственное объединение им. С.А. Лавочкина" Екатерина Аверьянова. Следствие просит продлить им срок ареста до 20 октября. Ходатайство о продлении ареста Лемешевскому назначено к рассмотрению в 14:00 мск 19 сентября, Аверьяновой - в 14:00 мск 18 сентября.

По данным следствия, за два года фигуранты похитили более 330 млн рублей у Роскосмоса путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Вину они не признают.

Кроме того, прокуратура Московской области подала иск в Арбитражный суд Подмосковья с требованием о признании недействительными договора на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатской конторой "Третьяков и партнеры".