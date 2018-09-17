Останки 40 свиней с АЧС обнаружены в лесу на Кубани

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в пробах, взятых с обнаруженных в лесу в Краснодарском крае трупов 40 свиней, сообщается в понедельник на сайте Россельхознадзора.

"15 сентября 2018 года проведено обследование территории лесополосы Роговского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края <…> Обнаружены останки 40 свиней. По результатам лабораторных исследований, проведенных в ФГБУ "Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория", в патматериале, отобранном от трупов свиней, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что найденные в лесу останки животных уничтожены, зольный остаток захоронен, а почву обеззаразили. Чтобы не допустить распространения вируса, создан дезинфекционный барьер. На 17 сентября сотрудники Россельхознадзора, краевой ветеринарной службы и полиции обошли 3,2 тыс. подворий, проверяя наличие свиней в личном подсобном хозяйстве, обнаружено более 40 животных, у которых взяты пробы и направлены на экспертизу.

"16 сентября проведена встреча с главой Тимашевского района, гражданами и администрацией Роговского сельского поселения, на котором рассмотрен вопрос о выявлении подворий граждан, где на протяжении последних 2 месяцев содержалось свинопоголовье. Жителям поселения пояснено, что данная работа обусловлена необходимостью анализа причин возникновения заболевания и проведения дезинфекции и дератизации в данных хозяйствах", - добавили в ведомстве.

В 2017 году на территории Краснодарского края были зафиксированы две вспышки и четыре инфицированных объекта АЧС в Славянском, Усть-Лабинском и Калининском районах, уничтожено около 5 тыс. свиней. В этом году была обнаружена вспышка АЧС на предприятии в Тимашевском районе, в результате чего уничтожено 11 тыс. свиней, а также вспышка вируса на личном подворье в райцентре Курганинск.

АЧС относится к списку особо опасных заразных вирусных болезней животных, впервые зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке. В России вирус распространяется с 2007 года, за это время уничтожены сотни тысяч свиней. АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике, остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мерами и ликвидацией животных.