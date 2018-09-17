Суд продлил на месяц арест адвоката Третьякова по делу о хищении у Роскосмоса

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы на месяц продлил срок ареста председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова, обвиняемого по делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Третьякова Игоря Анатольевича по 19 октября", - огласил постановление судья Владимир Никитин.

Защита после оглашения постановления заявила, что обжалует постановление.

В ходе судебного заседания представитель областного СК настаивал на продлении обвиняемому ареста в связи с тем, что вина и причастность Третьякова доказана при опросе ряда свидетелей по делу. "Допрос [экс-гендиректора НПО имени Лавочкина] Лемешевского показал, что именно [руководитель дирекции правового обеспечения АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина"] Аверьянова указала на адвокатскую контору Третьякова для дальнейшего заключения с ней [фиктивных] договоров", - сказал следователь. Прокуратура полностью поддержала заявленное следователем ходатайство.

Сторона защиты попросила суд о смягчении Третьякову меры пресечения на личное поручительство одного из столичных адвокатов или домашний арест. "Мы просим о возможности смягчения меры пресечения обвиняемому для его непосредственного участия в заседании Арбитражного суда Подмосковья по иску прокуратуры [о взыскании с Третьякова 300 млн рублей]", - отметил адвокат Станислав Шостак.

Ранее сообщалось, что прокуратура Подмосковья требует о признании недействительными договоров на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатской конторой "Третьяков и партнеры".

Третьяков заявил в суде, что по ходатайству следствия был наложен обеспечительный арест на принадлежащие ему 200 млн рублей.

Суть дела

Ранее в рамках уголовного дела были Сергей Лемешевский и Екатерина Аверьянова. Ходатайства о продлении ареста Лемешевскому назначено к рассмотрению в 14:00 мск 19 сентября, Аверьяновой - в 14:00 мск 18 сентября.

Фигурантам дела предъявлено обвинение в хищении более 330 млн рублей у Роскосмоса. По данным следствия, за два года они похитили эту сумму путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Следственными органами подмосковного главка ведомства фигурантам предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину они не признают.

Кроме того, прокуратура Московской области подала иск в Арбитражный суд Подмосковья с требованием о признании недействительными договора на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Прокуратура просит взыскать с Третьякова 300 млн рублей.

Срок предварительного расследования по делу установлен до 20 октября.