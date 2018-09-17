Sky: один из пострадавших в ресторане в Солсбери находится в критическом состоянии

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Мужчина, госпитализированный в воскресенье из ресторана Prezzo в Солсбери с признаками отравления, находится в критическом состоянии. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News .

"Насколько нам известно, его состояние критическое, однако в больнице не дают официальных комментариев", - сказал в эфире телеканала находящийся в городе корреспондент Sky News, по словам которого причины произошедшего пока так и не установлены.

В воскресенье полиция графства Уилтшир сообщила, что два человека, 42-летний мужчина и 30-летняя женщина, почувствовали себя плохо в ресторане, который находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Посетительница заведения Аманда Ньютон рассказала газете Daily Mail, что сидела рядом с "двумя русскими", которым стало плохо. Другая посетительница ресторана заявила тому же изданию, что прибывшие на место полицейские называли пострадавших "русскими". При этом в полиции пока не сообщают их гражданство, а также не отвечают на официальные запросы посольства РФ о наличии россиян среди пострадавших.

В качестве меры предосторожности ресторан остается закрыт. Сотрудники полиции продолжают вести работу на месте происшествия, хотя еще накануне заявили о том, что не считают данный инцидент связанным с воздействием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", которым, по версии британской стороны, отравились Скрипали.

"Хотя нам и удалось быстро исключить присутствие "Новичка", продолжают проводиться анализы, чтобы понять, контактировала ли пара с чем-либо, что могло привести к ухудшению их самочувствия, и что именно это могло быть, - говорится в распространенном полицией графства Уилтшир заявлении сержанта Джонатана Дэвис-Бейтмена. - Исключительно важно, чтобы эта работа была проделана тщательно. На данном этапе неясно, было совершено преступление или нет".

Ранее в марте этого года, согласно версии британской стороны, в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок" подвергся бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.