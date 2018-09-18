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Из школы на юго-западе Москвы эвакуировали около 200 человек из-за небольшого возгорания

Возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Около 200 человек было эвакуировано из школы на юго-западе Москвы после короткого замыкания электропроводки, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Во вторник утром поступил сигнал о возникновении возгорания в школе, находящейся на улице Шолохова, дом 6, корпус 1", - пояснили в пресс-службе.

Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки. В результате инцидента были эвакуированы 166 детей и 25 взрослых. "По прибытии на место сотрудников пожарной охраны возгорание прекратилось", - отметили в МЧС.

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