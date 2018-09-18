Суд арестовал дом и земельный участок, принадлежащие экс-гендиректору НПО им. Лавочкина

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы наложил обеспечительный арест на загородный дом и земельный участок в Подмосковье, которые принадлежат бывшему гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому - фигуранту уголовного дела о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос". Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Иван Тучков.

"Бабушкинский суд в рамках уголовного дела в отношении моего подзащитного Лемешевского наложил обеспечительные меры на его загородный дом и земельный участок", - сказал защитник, уточнив, что обжаловал решение об аресте недвижимости.

Адвокат подчеркнул, что арестованный дом и участок были приобретены семьей Лемешевского задолго до совершения инкриминируемого ему преступления.

В рамках расследования уголовного дела кроме Лемешевского были арестованы также руководитель дирекции правового обеспечения АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина" Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков (районный суд накануне продлил ему срок ареста на один месяц - прим. ТАСС). Как ранее стало известно, суд также арестовал 200 млн рублей, принадлежащих Третьякову.

Всем фигурантам предъявлено обвинение в хищении более 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос" (совершение мошеннических действий в особо крупном размере - ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, за два года они похитили эту сумму путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Вину они не признают.