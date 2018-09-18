Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Башкирии

УФА, 18 сентября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Башкирии. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы республиканского ГИБДД.
Инцидент произошел около 16:30 по местному времени (14:30 мск) на автодороге Москва - Уфа. "Столкнулись Lada Granta, направлявшаяся в сторону Уфы, и грузовик Iveco с полуприцепом. В результате водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры - женщина и двое несовершеннолетних - погибли на месте происшествия", - отмечается в сообщении.
Устанавливаются личности погибших и обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.