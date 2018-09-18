Суд в Ярославле продлил аресты четырем фигурантам дела о пытках в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд продлил аресты четырем сотрудникам УФСИН по Ярославской области - фигурантам дела о пытках в ярославской колонии. Об этом ТАСС во вторник сообщила помощник председателя суда Дарья Никишина.
"Суд продлил аресты до 20 декабря Сардору Зиябову, Дмитрию Никитенко, Алексею Бровкину и Руслану Цветкову", - сказала Никишина.
Судебное заседание состоялось в понедельник, представители СМИ на нем не присутствовали.
Ранее Заволжский районный суд Ярославля до 20 сентября арестовал 13 фигурантов дела, один находится под домашним арестом по состоянию здоровья.
Дело о пытках в ярославской колонии
Материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года появился на сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда "Общественный вердикт". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова.
Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. В итоге 17 сотрудников ярославской колонии №1 были отстранены от исполнения обязанностей.
23 августа на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии № 1. При изучении видеозаписи среди избивавших следователи выявили фигурантов дела об избиении Макарова. По данному факту также было возбуждено уголовное дело, оно объединено с первым.