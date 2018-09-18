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Врезавшийся в жилой дом в Туле водитель троллейбуса умер в больнице

Ранее врачи диагностировали у него инсульт и черепно-мозговую травму

ТУЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Водитель троллейбуса, врезавшегося в пятиэтажный дом в Туле 6 сентября, умер в больнице им. Ваныкина. Решаться вопрос о возможном возбуждении уголовного дела, рассказали ТАСС в пресс-службе управления МВД по Тульской области.

"Водитель троллейбуса умер в больнице им. Ваныкина в Туле. В рамках проверки по факту ДТП запрошена информация о причинах смерти. В зависимости от полученных результатов будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела или о прекращении расследования", - сказали в пресс-службе.

6 сентября водитель потерял сознание за рулем, в результате троллейбус, принадлежащей муниципальной компании "Тулгорэлектротранс", врезался в стену жилого дома на ул. Дмитрия Ульянова в Туле. Позже врачи диагностировали у него инсульт и черепно-мозговую травму. С переломом руки и ушибом ребер также госпитализировали кондуктора.

В результате аварии была повреждена кирпичная кладка стены в квартире на первом этаже. Ее восстановили силами коммунальных служб.

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