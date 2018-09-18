Суд продлил на месяц арест фигурантке дела о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы продлил на месяц срок ареста руководителя дирекции правового обеспечения АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина" Екатерины Аверьяновой, обвиняемой по делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемой Аверьяновой по 19 октября", - огласил постановление судья.

В ходе заседания представитель СК настаивал на удовлетворении ходатайства о продлении срока ареста в связи с тем, что Аверьянова обвиняется в особо тяжком преступлении, совершенном группой лиц с использованием должностных полномочий. "По делу необходимо провести судебно-лингвистическую и экономическую экспертизы, а также допросить бывших и нынешних сотрудников НПО", - отметил следователь. Прокурор попросил удовлетворить ходатайство следствия в полном объеме.

Защита обвиняемой приобщила к материалам ряд документов, положительно характеризующих Аверьянову, и попросила смягчить ей меру пресечения на домашний арест. "Преступление не доказано и не будет доказано. Прошу избрать мне домашний арест", - подчеркнула обвиняемая.

В рамках расследования уголовного дела кроме Аверьяновой были арестованы также бывший гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков (районный суд накануне продлил ему срок ареста на один месяц). Как ранее стало известно, суд арестовал 200 млн рублей, принадлежащих Третьякову, а также наложил обеспечительный арест на загородный дом и земельный участок в Подмосковье, которые принадлежат Лемешевскому.

Всем фигурантам предъявлено обвинение в хищении более 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос" ("Совершение мошеннических действий в особо крупном размере", ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, за два года они похитили эту сумму путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Вину они не признают.