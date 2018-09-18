Шесть пострадавших в ДТП в Воронежской области находятся в тяжелом состоянии

ВОРОНЕЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Четырнадцать человек находятся в больницах Воронежской области после столкновения автобусов на трассе М-4 "Дон" в Новоусманском районе, сообщили ТАСС во вторник в МЧС региона.

"14 человек доставлены в больницы города Воронежа", - сказал собеседник агентства, уточнив, что детей среди пострадавших нет.

По данным медиков, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, восемь человек получили травмы средней степени тяжести.

"Еще шестеро отказались от эвакуации, так как или не имеют травм, или [травмы] легкой степени. На месте остаются две бригады скорой помощи от Новоусманской ЦРБ и бригада реанимации Воронежской станции скорой медицинской помощи", - уточнила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Оксана Козлова.

В региональном департаменте здравоохранения ранее сообщали, что всего госпитализированы 19 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии.

"В больницы доставлено 19 человек, из них шесть "тяжелых". Для оказания помощи пострадавшим задействовано 15 бригад скорой помощи, всего в двух автобусах находились 24 человека, детей не было", - сказали в департаменте.

Руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Оксана Козлова отметила, что к приему пострадавших готовы все хирургические стационары области.

По данным дежурного врача Новоусманской районной больницы, на место выехали сотрудники медицины катастроф. "Из Новоусманской райбольницы пятеро пострадавших доставлены в Воронежскую больницу "Электроника", из них двое - "тяжелые". Одна женщина в среднем состоянии [доставлена] в больницу скорой медпомощи №1. Еще троих забрала медицина катастроф, их доставили в тяжелом состоянии в областную больницу Воронежа №1, в отделении нейрохирургии", - сообщили в больнице.

Авария произошла в Новоусманском районе на 525-м км трассы "Дон", на платном участке. По последним данным МЧС, число погибших в результате столкновения составило пять человек.