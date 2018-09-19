На востоке Оренбургской области потушили степной пожар

ТАСС, 19 сентября. Крупный степной пожар ликвидирован на востоке Оренбургской области. Об этом в среду сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Медногорске и в Кувандыкском городском округе Оренбургский области в понедельник из-за возгорания сухой травы был введен режим ЧС. По последним данным, общая площадь пожара составила 150 га, действовали четыре очага в районе населенных пунктов Рысаево, Сарбаево, Идельбаево, между населенным пунктом Идельбаево и Медногорском. В некоторых поселениях прошла эвакуация жителей, было развернуто семь пунктов временного размещения.

18 сентября, в 05:35 мск, пожар был локализован.