Глава СК поручил проверить данные об угрозах коллекторов ветерану в Казани

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о неправомерных действиях коллекторов в отношении 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан организовать доследственную проверку по материалам СМИ о противоправных действиях коллекторов в отношении 92-летнего ветерана войны, проживающего в Казани", - сообщила Петренко.
На федеральном телеканале ранее вышел сюжет о том, что 92-летнему ветерану войны угрожали коллекторы. Местное ЖКХ признало участника войны и почетного гражданина города злостным неплательщиком, якобы обнаружив у него долг в 40 тыс. рублей. По сообщениям в СМИ, ветерану отключают периодически электроэнергию и воду, а к взысканию долга управляющая компания якобы привлекла некое коллекторское агентство.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил тщательным образом проверить все изложенные в сюжете обстоятельства и дать правовую оценку действиям представителей коллекторского агентства", - добавила представитель ведомства.