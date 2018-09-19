Следствие просит отпустить под залог лидера "Христианского государства" Калинина

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Следствие просит Хамовнический суд Москвы отпустить под залог лидера незарегистрированной организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина, обвиняемого по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда" и в экстремизме. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.
"В суд поступили материалы следственных органов об избрании Калинину меры пресечения в виде залога", - сказала она, отметив, что дата рассмотрения еще не назначена.
Калинину предъявлены обвинения по пункту "в" части 2 статьи 179 ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой") и по части 1 статьи 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство.
О ситуации вокруг "Матильды"
По данным МВД, уголовное дело в отношении Калинина было возбуждено по факту принуждения руководства кинотеатров к отказу от показа фильма под угрозой применения насилия в отношении зрителей и причинения ущерба собственникам кинотеатров.
Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшейся ранее дискуссией, инициированной депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Депутат добивалась, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II (1868-1918) и чувства верующих. Режиссер фильма Алексей Учитель называл недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.
Поклонская неоднократно обращалась в Генеральную прокуратуру, МВД, ФСБ, ФНС и Минкультуры, сообщая о возможных нарушениях в действиях создателей кинофильма "Матильда".
Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Алексея Учителя, рассказывал ТАСС, что с декабря 2016 года по октябрь 2017 года он направил 55 обращений генеральному прокурору, в подразделения прокуратуры, в Госдуму, депутату Поклонской, главе МВД и в другие ведомства. Также были проведены экспертные исследования по трейлерам и фильму "Матильда", многочисленные проверки как в отношении самого Учителя, так и его киностудии "Рок", в итоге нарушений не выявлено.
Возбуждены пять уголовных дел в отношении лиц, препятствовавших выходу фильма. Одно из них - в отношении лидера "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина.