Суд на месяц продлил арест экс-главы НПО им. Лавочкина по делу о хищении у Роскосмоса

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве еще на месяц продлил срок ареста экс-гендиректора НПО имени С. А. Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого по делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.
"Бабушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Лемешевского по 19 октября", - сообщила представитель суда.
В рамках расследования уголовного дела кроме Лемешевского были арестованы также руководитель дирекции правового обеспечения АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина" Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков (районный суд во вторник продлил им срок ареста на один месяц). Как ранее стало известно, суд арестовал 200 млн рублей, принадлежащих Третьякову, а также наложил обеспечительный арест на загородный дом и земельный участок в Подмосковье, которые принадлежат Лемешевскому.
Всем фигурантам предъявлено обвинение в хищении более 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос" ("Совершение мошеннических действий в особо крупном размере", ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, за два года они похитили эту сумму путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Вину они не признают.