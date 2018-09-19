Один человек погиб при обрушении на золотодобывающей шахте в Челябинской области

ТАСС, 19 сентября. Один человек погиб в результате обрушения на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"В 17:55 по местному времени 19 сентября поступило сообщение об обрушении породы на золотодобывающей шахте ОАО "Южуралзолото ГК" в Пластовском районе. По предварительным данным, один погибший, скорая помощь констатировала смерть", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что обвал породы произошел на глубине примерно 800 метров. "Спасательные службы оперативно прибыли. На производство [обрушение] не повлияло", - добавили в пресс-службе, уточнив, что в момент обрушения в шахте находились два человека. Второй рабочий не пострадал.
На месте происшествия работают 20 человек и три единицы техники. Обстоятельства и причина обрушения устанавливаются.