Двое пострадавших в ДТП с автобусами под Воронежем вернутся в КЧР в течение недели

"Сегодня мы посетили больницы города Воронежа, где лежат пострадавшие <…> Один тяжелый, он лежит в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, другие пациенты в состоянии средней степени тяжести. Еще двое пациентов с ушибами и растяжениями, я думаю, что в течение недели они уедут домой. Остальные пациенты с переломами, на сегодняшний день они лежат на вытяжке, когда врачи Воронежа дадут добро, мы их заберем", - сказал Шаманов, уточнив, что детей среди пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что после ДТП с автобусом, следовавшем из Москвы в Черкесск, за медицинской помощью обратились 12 жителей Карачаево-Черкесии, 10 из них были госпитализированы. Как пояснил Шаманов, трое обратившихся за помощью самостоятельно уехали домой.

Авария произошла накануне вечером на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области. Автобус "Неоплан" врезался в остановившийся на обочине автобус Volvo. В автобусах находились 24 человека, погибли пять человек, все они жители Карачаево-Черкесии. Автобусы направлялись из Москвы в Пятигорск и Черкесск. СК возбудил уголовное дело.