Врачи рассказали о состоянии девяти пострадавших при столкновении автобусов под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Медики двух больниц Воронежа, в которые после столкновения двух автобусов госпитализированы девять пострадавших, расценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести, но угрозы жизни нет. Об этом в среду рассказал журналистам после посещения пострадавших первый замруководителя департамента здравоохранения Воронежской области Олег Минаков.

Накануне в Новоусманском районе на 525-м км автодороги М-4 "Дон" произошло столкновение двух автобусов - Volvo и Neoplan , следовавших в южном направлении. Водитель автобуса Neoplan , 56-летний житель Карачаево-Черкесии, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине автобусом Volvo под управлением 46-летнего жителя Ставропольского края. В результате ДТП четверо пассажиров погибли на месте, одна женщина скончалась в больнице Воронежа во время операции. Пострадали 12 человек, девять из которых госпитализированы. Среди пострадавших жители КЧР, Московской области и Ставрополья.

"Девять человек доставлены в Воронеже в Больницу скорой медицинской помощи №10, трое из них получили лечение амбулаторно, отпущены. Шестеро сейчас в больнице: один в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, его жизни ничто не угрожает. Остальные пациенты в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, их жизни тоже ничто не угрожает. Еще трое пациентов находятся в воронежской Больнице скорой медицинской помощи №1, их жизни тоже ничего не угрожает", - сказал Минаков.

Он пояснил, что вопрос транспортировки людей домой будет решаться после того, как это позволит сделать состояние их здоровья, сейчас этот вопрос не рассматривается.

Ранее сообщалось, что в ГУ МВД по региону и Следственном управлении СК по Воронежской области возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ - о нарушении правил дорожного движение и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть двух и более человек.