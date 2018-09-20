Два человека погибли и двое пострадали при взрыве газа в доме в Башкирии

ТАСС, 20 сентября. Два человека погибли и двое пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Башкирии. Об этом ТАСС сообщили в республиканском Главном управлении МЧС.

Взрыв произошел в населенном пункте Улукулево в жилом кирпичном одноэтажном доме.

"Установлено, что произошло обрушение двух квартир в результате хлопка бытового газа в жилом четырехквартирном доме. Сотрудники МЧС России извлекли двух пострадавших, они доставлены в ЦРБ Кармаскалинского района. Под завалами обнаружены двое погибших", - сказал представитель ГУ МЧС.

В доме проживали восемь человек. Для жильцов организован пункт временного размещения.

На месте работают психологи и кинологи. Ведется разбор завалов.

В экстренных службах ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, людей под завалами нет. В ликвидации последствий взрыва задействованы более 110 человек.