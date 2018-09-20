В Армянске за последние четыре дня снизилась концентрация вредных веществ

"Силами Роспотребнадзора, Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, а также Гидрометцентра продолжаются работы по мониторингу атмосферы. По всем показателям за 4 дня концентрация вредных веществ в воздухе уменьшилась, ситуация продолжает стабилизироваться", - сообщил глава республики.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. Проводятся экспертизы, СК РФ возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Концентрация вредных веществ в воздухе Армянска за четыре последних дня снизилась, ситуация стабилизируется, сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что администрация завода "Крымский титан" принимает меры по устранению всех недочетов, выявленных по итогам проверки Роспотребнадзора. В первую очередь это касается работы по инвентаризации всех аспирационных и вентиляционных систем, проведения текущего ремонта и, при необходимости, замены 100% вентиляционных рукавов.

Также на данный момент рассматривается план мероприятий для дальнейшего строительства завода по нейтрализации кислотных стоков. "Задача, которая стоит перед заводом, - минимизировать весь возможный урон окружающей среде и людям", - отметил Аксенов.

Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным минобразования Крыма, учащиеся 2 - 11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей. Также власти Крыма выделили 76 млн рублей из резервного фонда на оздоровление детей и родителей с детьми из Армянска.