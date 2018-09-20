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В Армянске за последние четыре дня снизилась концентрация вредных веществ

Администрация завода "Крымский титан" принимает меры по устранению всех недочетов, выявленных по итогам проверки Роспотребнадзора, добавил глав республики Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Концентрация вредных веществ в воздухе Армянска за четыре последних дня снизилась, ситуация стабилизируется, сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. Проводятся экспертизы, СК РФ возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС.

"Силами Роспотребнадзора, Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, а также Гидрометцентра продолжаются работы по мониторингу атмосферы. По всем показателям за 4 дня концентрация вредных веществ в воздухе уменьшилась, ситуация продолжает стабилизироваться", - сообщил глава республики.

Отмечается, что администрация завода "Крымский титан" принимает меры по устранению всех недочетов, выявленных по итогам проверки Роспотребнадзора. В первую очередь это касается работы по инвентаризации всех аспирационных и вентиляционных систем, проведения текущего ремонта и, при необходимости, замены 100% вентиляционных рукавов.

Также на данный момент рассматривается план мероприятий для дальнейшего строительства завода по нейтрализации кислотных стоков. "Задача, которая стоит перед заводом, - минимизировать весь возможный урон окружающей среде и людям", - отметил Аксенов.

Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным минобразования Крыма, учащиеся 2 - 11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей. Также власти Крыма выделили 76 млн рублей из резервного фонда на оздоровление детей и родителей с детьми из Армянска.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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