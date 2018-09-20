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Борьба с коррупцией

Экс-чиновник Минобороны осужден на восемь лет за взятку при выделении участка ведомства

Бывшему начальнику Дальневосточного территориального управления имущественных отношений министерства Евгению Фомину также нужно будет выплатить 10 млн рублей штрафа

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бывший начальник Дальневосточного управления имущественных отношений Минобороны РФ приговорен к восьми годам за получение взятки при выделении земельного участка ведомства коммерсанту. Об этом ТАСС сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК РФ в четверг.

"Доказательства, собранные военным следственным управлением СК РФ по Восточному военному округу, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику Дальневосточного территориального управления имущественных отношений Министерства обороны РФ Евгению Фомину и гражданину Андрею Фомину. Приговором Ленинского районного суда Владивостока Приморского края Евгению Фомину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 10 млн рублей, Андрею Фомину - шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 10 млн рублей", - сообщили в ГВСУ.

Следствием и судом установлено, что Евгений Фомин в период с 7 октября 2015 года по 2 февраля 2016 года при посредничестве Андрея Фомина получил 750 тыс. рублей взятки (планировал получить 1 млн рублей) за оказание содействия коммерческой организации в получении земельного участка площадью 67708 кв. м на острове Русский. Евгений Фомин подготовил и выдал документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии на земельном участке объектов Минобороны РФ, что могло позволить получить его в аренду.

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РоссияКоррупционные скандалыБорьба с коррупциейПриморский край
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