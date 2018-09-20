Два автобуса столкнулись в Воронежской области

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в четверг при столкновение микроавтобуса и рейсового автобуса ПАЗ в Лискинском районе Воронежской области. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе Главного управления МВД по региону.
"В Лискинском районе в результате ДТП, по предварительным данным, шесть пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, они доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным полиции, столкновение произошло в 14:00 мск на автодороге Лиски - Колыбелка. "По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
Два дня назад, 18 сентября около 20:10 мск на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области произошло столкновение двух рейсовых автобусов. На месте ДТП погибли четверо, еще одна женщина скончалась в Воронежской областной больнице во время операции. Из 18 пострадавших были госпитализированы 14 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).