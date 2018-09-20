Экс-мэра Ельца осудили условно за угрозы журналистам на телесъемках

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Суд в Липецкой области приговорил экс-мэра Ельца Виктора Соковых к 1,5 года лишения свободы условно за порчу имущества журналистов и угрозы их жизни, сообщила ТАСС в четверг представитель управления судебного департамента Липецкой области Юлия Муратова.
"Елецким городским судом оглашен приговор бывшему мэру Ельца Виктору Соковых. Он признан виновным в совершении преступления по ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем повреждения имущества, а также соединенное с угрозой применения насилия"). Судом назначено наказание - 1,5 года лишения свободы условно", - сообщила Муратова.
Вину в суде подсудимый не признал, выдвинув версию о провокации. Следствие опровергло его доводы собранными доказательствами, в основе которых лежали показания свидетелей и очевидцев, результаты очных ставок и видеозапись конфликта.
Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, 69-летний Соковых 16 марта 2017 года повредил беспроводной микрофон, находящийся в руках у журналиста, а потом угрожал ломом съемочной группе. Ущерб от повреждения телеоборудования составил более 22 тыс. рублей. Журналисты готовили видеорепортаж для программы "Вести. Дежурная часть", связанный с расследованием уголовных дел, в одном из которых фигурировал бывший мэр Ельца.
В мае 2010 года следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблениями полномочиями в отношении Соковых, предполагалось, что он незаконно выделил себе участок земли под строительство коттеджа. Соковых покинул пост главы Ельца, позже дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
В январе 2017 года в доме Соковых при обыске по делу о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта сотрудники полиции изъяли оружие, патроны и гранаты. Именно по второму делу и снимали сюжет представители федерального телеканала.